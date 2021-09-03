Особое значение в дискуссии уделялось проведению бесед с молодежью, в том числе с лицами, состоящими на профилактических учетах...

В рамках проведения информационной акции «Мир детям», посвященной памятной дате «День солидарности в борьбе с терроризмом», сотрудники полиции, член Общественного совета при УВД по ЗАО Елена Черторыгина и участники волонтерской роты Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» встретились за круглым столом на обсуждение вопросов профилактики в борьбе и противодействии экстремизму во всех его проявлениях, а также борьбы с распространением идеологии экстремизма и негативными последствиями среди молодежи и в среде иностранных граждан.В мероприятии принимали участие начальник правового отдела подполковник внутренней службы Анастасия Гаврилова, врио начальника – начальник 2 отделения ЦПЭ подполковник полиции Евгений Козин, сотрудники подразделений ООДУУПиПДН и ЦПЭ, член Общественного совета при УВД по ЗАО Елена Черторыгина, председатель Совета ветеранов УВД по ЗАО Анатолий Товстоног, начальник отдела по работе с регионами центрального штаба волонтерской роты «Боевого Братства» Илья Бубнов и представитель волонтерской роты по району Тропарево – Никулино г. Москвы Михаил Бурлаков.Собравшиеся обсудили профилактические мероприятия, организованные к Дню солидарности в борьбе с терроризмом, и публикации, о которых подразумеваются под хештегами #НАШМИРНАШЕДЕЛО, #ВМЕСТЕМЫСИЛА, #РАБОТАЕМБРАТ, #ВМЕСТЕПРОТИВТЕРРОРА, #МЫЗАМИР.Особое значение в дискуссии уделялось проведению бесед с молодежью, в том числе с лицами, состоящими на профилактических учетах в связи с причастностью к правонарушениям в сфере общественной безопасности, а также мероприятиям в форме групповых бесед по формированию стойкого неприятия идеологии экстремизма с привлечением к указанной работе представителей религиозных, общественных, образовательных и спортивных организации и психологов.Были рассмотрены вопросы последствий негативного влияния идеологии экстремизма на молодое поколение, а также предусмотренной Законом ответственности за совершение преступлений и правонарушений экстремистской направленности.По окончании круглого стола Елена Черторыгина поздравила сотрудников Центра по противодействию экстремизму УВД по ЗАО с их приближающимся профессиональным праздником и пожелала полицейским крепкого здоровья и высоких результатов в оперативно-служебной деятельности.Справка:Главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации было создано 6 сентября 2008 года.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93