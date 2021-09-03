У должника арестовали имущество и ограничили ей выезд из страны.

После ареста имущества и отказа в выезде за границу жительница Владимира оплатила почти 650 тысяч рублей долгов за ЖКУ. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП по Владимирской области.Ленинский районный суд постановил взыскать платежи за пятилетний срок. Женщина задолжала за отопление нежилого помещения площадью 600 квадратных метров.Её известили о необходимости погасить крупную сумму, но реакции не последовало. Тогда приставы арестовали имущество и ограничили выезд из страны. Принятые меры привели гражданку в чувство. Долги погашены.