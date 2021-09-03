При прохождении комиссии для получения водительского удостоверения фигурант предоставил подложные справки.

Сотрудники ОЭБиПК ОМВД России по Вязниковскому району в результате реализации оперативной информации задержали 31-летнего местного жителя, подозреваемого в использовании заведомого подложного документа.Установлено, что фигурант, состоящий на учетах у нарколога и психиатра, при прохождении комиссии для получения водительского удостоверения предоставили справки от специалистов, вызвавшие сомнения в подлинности.Проведенной экспертизой подтверждено, что документы являются поддельными.Мужчина сознался, что планировал получить водительское удостоверение, однако в выдаче требуемых справок ему отказали. Поддельные документы он заказал в сети Интернет.Отделением дознания ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).Сотрудниками полиции устанавливаются каналы приобретения поддельных документов.