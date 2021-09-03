Сергей Жуков – не только хороший вокалист, но и отличный кулинар. Артист поделился уникальным рецептом.

Сергей Жуков – не только хороший вокалист, но и отличный кулинар. Артист поделился уникальным рецептом.Солист группы "Руки Вверх!" владеет собственным баром, в котором подают вкусные напитки и аппетитную еду. У посетителей заведения есть любимое блюдо — шаурма "Крошка моя". Сергей Жуков решил раскрыть секретный рецепт, который легко исполнить в домашних условиях.Ингридиенты1 лист армянского лаваша, 60 граммов филе куриной грудки, по 30 граммов свежих и маринованных огурцов, 40 граммов помидоров, 30 граммов салата Айсберг, 2 столовых ложки шашлычного соуса, 1 столовая ложка майонеза, 1 столовая ложка сметаны жирностью 15%, 1/3 столовой ложки кефира (3,2%). Зелень и чеснок можно добавить по вкусу.СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯШаг первый. Жарим курицу на растительном масле на сковороде. Когда мясо остынет, нарезаем его на несколько продолговатых частей.Шаг второй. Готовим свой соус! Смешиваем в одной емкости майонез, кефир, сметану, чеснок и зелень.Шаг третий. Разворачиваем лаваш и смазываем его полученной смесью. Важно, чтобы она располагалась ближе к одному из краев мучного изделия.Шаг четвертый. Выкладываем все огурцы, салат Айсберг, соус шашлычный, курицу и помидоры. Закручиваем лаваш по краям к центру и заворачиваем шаурму.Шаг пятый. Жарим блюдо на гриле с двух сторон. Готовность определяем по горячему состоянию внутри и коричневатому цвету снаружи.Готовый продукт подаем на красивой тарелке. При желании вы можете творчески оформить кулинарный изыск — завернуть шаурму в пергамент и подвязать бечевкой. Сергей Жуков желает вам приятного аппетита!