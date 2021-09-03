03.09.2021

2021-09-03 17:35:04

Владимирская область присоединилась к проекту Пушкинская карта

Федеральный проект "Пушкинская карта " успешно стартовал в нашей области. К нему присоединилось областные и федеральные учреждения культуры, а также частный "Музей ложки". О том, для кого предназначена Пушкинская карта и куда с ней можно попасть, речь шла на пресс-конференции, организованной Департаментом культуры области.



Получить ее можно в Почта-банке, сообщили сегодня на пресс-конференции Департамента культуры. Воспользоваться картой смогут юноши и девушки с 14 до 22 лет. В этом году сумма средств на карте 3 тысячи рублей, предполагается, что в следующем она будет 5 тысяч. Оформить карту можно на сайте Госсуслуги или лично в Почта-банке. С ее помощью можно будет посетить любые музеи, театры, концерты России, которые включены в проект. Все учреждения культуры к этому событию подготовили много интересных мероприятий, которые заинтересуют молодежную аудиторию. Квесты, экскурсии, спектакли, концерты для аудитории 14+ носят не только развлекательный характер, но и образовательный.



Алиса Бирюкова, директор департамента культуры области:



- Действительно, создан уникальный механизм, думаю, что и в мировом масштабе уникальный, который ориентирован, прежде всего, на просветительскую миссию, на то, чтобы поддержать наших подростков, юношество, молодежь и дать им возможность, дать им доступ к тем богатствам русской культуры, которая есть во всех регионах нашей страны.