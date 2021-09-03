В микрорайоне Доброе после полудня 3-го сентября произошел блэкаут. Как нам сообщили в филиале ОРЭС по Владимирской области, по неизвестным причинам отключились 7 подстанций в микрорайоне

В микрорайоне Доброе после полудня 3-го сентября произошел блэкаут. Как нам сообщили в филиале ОРЭС по Владимирской области, по неизвестным причинам отключились 7 подстанций в микрорайоне Доброе. Блэкаут произошел в 12 часов 7 минут. Без электроэнергии остались 2 000 потребителей. Впрочем, без света люди сидели недолго – уже через 38 минут энергетики восстановили электроснабжение. В