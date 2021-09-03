Причина отключения электроэнергии пока неизвестна.

Во Владимире около 12:00 в микрорайоне Доброе произошло отключение электроэнергии. Свет пропал на улице Растопчина, Юбилейной и Суздальском проспекте. Без электричества остались жилые дома, магазины, школы и детские сады, погасли светофоры.По предварительным данным без света остались около 2000 владимирцев. Отключились семь трансформаторных подстанций.Спустя час в АО «Объединенные региональные электрические сети Владимирской области» сообщили, что подача ресурса восстановлена.Причина коммунальной аварии пока неизвестна.