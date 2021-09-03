Участники зажгли свечи в память о жертвах терроризма.

3 сентября в храме у Владимирского государственного университета состоялось памятное мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом.Участие в мероприятии приняли сотрудники полиции и члены общественного совета при УМВД России по городу Владимиру, студенты и педагоги вуза.Представители общественности отметили, что День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение всех жителей нашей большой страны в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм. Важнейшая роль в борьбе отведена представителям силовых структур.В память обо всех, кто погиб от рук террористов, а также о сотрудниках правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, присутствующие зажгли свечи и склонили головы в скорбной минуте молчания.