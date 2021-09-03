Протяжённость благоустроенного пространства составит 980 метров.

Во Владимире подрядчик приступил к ремонту тротуара на улице Комиссарова. ООО ДСК «Автобан» заасфальтирует участок от улицы Безыменского до улицы Егорова и от дома №47 до дома №63 по улице Комиссарова.Стоимость работ составит 9,7 млн рублей. Общая протяженность пешеходной дорожки, которую благоустроят строители, - 980 метров.«Старое асфальтовое покрытие полностью демонтировано. Компания «Автобан» приступила к ремонту основания», - пояснил заместитель начальника управления ЖКХ Дмитрий Еропов.Работы планируется завершить в третьей декаде сентября.