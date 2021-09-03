Коммунальщики Владимира при помощи волонтёров ежедневно удаляют незаконные надписи.

Коммунальщики Владимира при помощи волонтёров ежедневно удаляют надписи с рекламой наркотиков с фасадов зданий, дорожных знаков, светофоров, и, даже с тротуаров. С начала года удалось закрасить более 2500 «граффити», за август – 400.Информация об адресах, где «художники» оставили свой след, стекается в коммунальные службы результате мониторинга.«Неравнодушные владимирцы могут внести свой вклад. При обнаружении рекламы наркотиков её можно устранять самостоятельно или отправить сообщение на портал , - пояснили в мэрии Владимира.Сообщить об авторах незаконных надписей можно по телефонам: 32-64-05 или 02.Напомним, что « бесплатно выдаёт добровольцам краску для ликвидации рекламы запрещённых веществ. Связаться с организаторами движения можно через личные сообщения.