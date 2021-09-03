На эти цели удалось собрать почти 3 млн рублей.

Во Владимирской области в рамках благотворительной акции «Помоги собраться в школу» помощь получили почти четыре тысячи детей. Мероприятие направлено на поддержку многодетных, малообеспеченных семей, а также родителей, воспитывающих детей-инвалидов.«Учреждения социального обслуживания, местные власти и спонсоры собрали и вручили ребятам наборы. В их состав вошли не только канцелярские принадлежности, но и спортивная, школьная форма, а также рюкзаки», - рассказали в департаменте социальной защиты.На эти цели удалось собрать почти 3 млн рублей. Кроме того, спонсоры предоставили 1337 уже укомплектованных школьных наборов.«Интересно, что 2357 детей, получивших подарки, – первоклассники, а 766 подростков имеют инвалидность», - резюмировали в обладминистрации.