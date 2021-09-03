Предложения одобрены губернатором Владимиром Сипягиным.

В администрации Владимирской области огласили результаты деятельности рабочей группы, которая подготовила предложения по поддержке бизнеса, пострадавшего от коронавируса. Общий предлагаемый объём субсидий составляет около 100 млн рублей.Директор департамента предпринимательства Сергей Сидорин анонсировал проект закона о расширении перечня отраслей предпринимательства, которые понесли убытки от пандемии. По словам госслужащего документ уже направлен в Законодательное Собрание региона.«Планируется снизить налоговые ставки для предпринимателей, работающих по «упрощёнке». Для тех, у кого объектом налогообложения являются доходы - с 6% до 1%. По базе «доходы минус расходы» - с 15% до 5%. В список попали гостиничные комплексы, компании, предоставляющие продукты питания и напитки, кинотеатры, творческая деятельность в области организации развлечений, библиотеки, архивы, музеи, а также иная зрелищная и развлекательная деятельность. Объём поддержки предполагает несколько десятков миллионов рублей», - отметил Сергей Александрович.Продукт «Антикризисный», который заработает после 15 сентября, предполагает предоставление займов до 5 млн рублей под 1% годовых. Предприниматели смогут направить средства на рефинансирование задолженности в банках. Решения о выдаче займа будут приниматься коллегиально с участием бизнес омбудсмена региона. На эти цели выделено 40 млн рублей.Компенсация затрат на средства индивидуальной защиты будет перечисляться в денежной форме.«Необходимо будет подтвердить численность сотрудников. Всего в сферах, которые могут рассчитывать на эту субсидию трудится порядка 30 тысяч человек», - резюмировал директор департамента.Предложения одобрены губернатором Владимиром Сипягиным.