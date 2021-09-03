Клиенты ВТБ с 3 сентября смогут разместить средства на накопительный счет «Копилка» в рублях со ставкой 7%, которая будет действовать до полугода после пополнения первого накопительного ..

Клиенты ВТБ с 3 сентября смогут разместить средства на накопительный счет «Копилка» в рублях со ставкой 7%, которая будет действовать до полугода после пополнения первого накопительного счета. Доходность можно увеличить до 8%, подключив опцию «Сбережения» к Мультикарте.Повышенная ставка доступна для клиентов ВТБ, которые впервые открывают или пополняют накопительный счет «Копилка» в рублях, и действует до шести месяцев с момента поступления средств на счет. Проценты начисляются за каждый день размещения средств на счете и выплачиваются ежемесячно. Чтобы увеличить доходность «Копилки» еще на 1 п.п, необходимо подключить к Мультикарте опцию «Сбережения».«Сегодня популярность накопительных счетов растет опережающими темпами: с начала года портфель «Копилки» в рублях увеличился на треть. В совокупности с линейкой срочных депозитов накопительный счет позволяет сформировать комплексный портфель сбережений, включающий как размещение средств на длительный срок, так и удобный инструмент с хорошей доходностью для повседневных операций. Для тех, кто только начинает пользоваться этим инструментом, мы увеличиваем ставку по накопительному счету до 7%, которая будет действовать до полугода - это позволит получать доходность на уровне ставок по депозитам с возможностью гибкого управления средствами», - комментирует Мария Воронина, заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ.Большинство клиентов ВТБ предпочитает размещать средства на накопительных счетах в дистанционных каналах: сейчас в ВТБ Онлайн открывается 70% всех таких счетов. При открытии «Копилки» в интернет-банке или мобильном приложении можно выбрать цель для накопления с указанием необходимой суммы и срока, и банк автоматически рассчитает оптимальный объем ежемесячного пополнения. Еще проще достичь поставленной цели клиент может с помощью функции автопополнения счета: выбранная клиентом сумма будет перечисляться с текущего счета на накопительный в определенные дни, при поступлении зарплаты или в виде округления от суммы транзакций по карте.Всего по итогам января-июля ВТБ увеличил розничный портфель привлеченных средств до 7,6 трлн рублей. Прирост с начала года составил 11%. Объем классических пассивов (вклады, накопительные и текущие счета, эскроу) с начала года практически не изменился и насчитывает 5,2 трлн рублей. Портфель вложений в инвестпродукты с начала года вырос на 25%, до 2,4 трлн рублей.