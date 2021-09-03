За первые сутки после обнуления ставок по Дальневосточной ипотеке клиенты ВТБ увеличили спрос на льготные кредиты в два раза по сравнению с предыдущими днями на этой неделе. «Мы ..

За первые сутки после обнуления ставок по Дальневосточной ипотеке клиенты ВТБ увеличили спрос на льготные кредиты в два раза по сравнению с предыдущими днями на этой неделе.«Мы рассчитываем, что спрос на программу и дальше будет расти, в том числе за счёт возможного расширения ее параметров для социальных категорий населения. Ранее мы уже предлагали распространить государственные программы поддержки граждан на социально важные профессии - например, врачей, учителей. В рамках дальневосточной Программы, для них, к примеру, можно было бы увеличить максимальный возраст заемщиков. Это позволит им увереннее планировать своё будущее и станет важным фактором общего улучшения социально-экономической ситуации на Дальнем Востоке», - заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.«За минувший день объем заявок по программе Дальневосточной ипотеки вырос минимум вдвое. Первую сделку по ставке 0,1% мы уже провели для молодой семьи в Уссурийске», - комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.Соглашение о снижении ставки до 0,1% для клиентов ВТБ было подписано банком накануне с Минвостокразвития России в присутствии Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.Ставка по программе с учетом комплексного страхования будет для заемщиков ВТБ фиксированной вне зависимости от срока кредита. Ее получат клиенты, которые приобретают квартиру в новостройке или готовый объект у застройщика на территории ДФО. Срок кредитования может составлять до 20 лет. Максимально возможная сумма кредита – 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 15% от стоимости недвижимости.Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст обоих супругов – не старше 35 лет), а также одинокие родители не старше 35 лет с ребенком не старше 18 лет. Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 г. (при приобретении объекта на вторичном рынке у физического /юридического лица на территории Магаданской области – до 31 декабря 2021 г.).В рамках программы можно приобрести недвижимость на вторичном рынке (квартиры, таун-хаусы или дома) у юридического и физического лица на территории любого муниципального образования в Магаданской области. Рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в рамках программы не предусмотрено.