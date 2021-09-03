У него изъяли несколько сотен патронов.

Собинский суд отправил в колонию жителя Лакинска, у которого изъяли четыре пистолета, винтовку и несколько сотен патронов.«Силовики» нашли у осуждённого самодельно изготовленные пистолеты калибром 9 миллиметров, ИЖ-38 – 4,5 миллиметра, а также 155 патронов калибра 9мм, 200 патронов - 5,45, 79 патронов - 4,5, 184 травматических патрона, а также запчасти к оружию.Известно, что пистолеты мужчина переделал из охолощённых моделей ПМ и ТТ, которые купил через интернет.В результате оружейника приговорили к 3,5 годам колонии, а также штрафу в 130 000 рублей.Приговор вступил в законную силу.