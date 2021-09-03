Также Банк России обнаружил незаконную деятельность Микрокредитной организации «Адванс».

За первое полугодие Банк России выявил три владимирские компании, которые ведут нелегальную деятельность на рынке финансов. Среди них: ООО Микрокредитная организация «Адванс», «Больше, чем ломбард. Скупка золота» и «Народная скупка».«Под ломбарды часто маскируются комиссионки. Они приобретают имущество с правом обратного выкупа. В реальности они могут продать залог в любое время. Настоящий ломбард обязан выдавать залоговый билет. Если вас просят подписать договор комиссии, купли-продажи или другой документ, значит это не ломбард», — пояснил заместитель управляющего Владимирским отделением Банка России Александр Хлысталов.Перед заключением соглашений рекомендуется пробивать организацию через реестр легальных компаний на , сверять название, контактные данные, официальный сайт и юридический адрес.