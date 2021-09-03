03.09.2021

2021-09-03 18:05:04

Житель Владимирской области убил знакомую битой за беспорядок в квартире

Перед судом предстанет житель Александровского района, обвиняемый в убийстве знакомой.



Следственный комитет РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Александровского района, обвиняемого в убийстве.



По версии следствия, 16 мая 2021 года обвиняемый, выпивая у своих друзей, решил зайти к знакомой соседке. Ее он обнаружил тоже в состоянии алкогольного опьянения. Гость потребовал, чтобы хозяйка срочно навела в квартире порядок, иначе он примет меры. Вернувшись через час и увидев, что его требование не исполнено, он ударил женщину битой по голове. От полученной травмы женщина скончалась.



После этого злоумышленник решил избавиться от тела, завернул его в ковёр и вывез на территорию одного из карьеров Александровского района.



На следующий день тело потерпевшей обнаружили местные жители и сообщили в правоохранительные органы.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Александровский городской суд, сообщает Следственное управление СК по Владимирской области.



Фото: