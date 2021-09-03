Для этого приставам пришлось арестовывать имущество и запрещать должнице покидать страну. В отделении судебных приставов во Владимире было возбуждено исполнительное производство о

Для этого приставам пришлось арестовывать имущество и запрещать должнице покидать страну. В отделении судебных приставов во Владимире было возбуждено исполнительное производство о взыскании с горожанки почти 650 тысяч рублей задолженности по коммунальным платежам. Женщина несколько лет не оплачивала квитанции за теплоснабжение. Районный суд встал на сторону ресурсоснабжающей организации и вынес решение о взыскании в пользу