Мужчина похитил 300 тысяч рублей.

Жителя города Камешково осудили за мошенничество при получении грантов на развитие бизнеса. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.В 2016 году мужчина разработал план хищения 300 тысяч рублей путём обмана с использованием служебных полномочий. Деньги предоставлялись администрацией Камешковского района по программе поддержки малого и среднего предпринимательства.«Под предлогом открытия мини-отеля и приобретения для него мебели и бытовой техники, заявитель обратился к властям с заявлением, к которому прикрепил подложные документы. После поступления средств, он представил фиктивный отчёт об использовании субсидии. Комиссии он показал арендованную мебель и бытовую технику. При этом полученные из бюджета деньги он перечислил на свой лицевой счет», - пояснили в пресс-службе прокуратуры.Свою вину аферист не признал, но всё равно получил два года условно.Приговор в законную силу пока не вступил.