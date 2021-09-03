Мужчина похитил 300 тысяч рублей.
Жителя города Камешково осудили за мошенничество при получении грантов на развитие бизнеса. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.
В 2016 году мужчина разработал план хищения 300 тысяч рублей путём обмана с использованием служебных полномочий. Деньги предоставлялись администрацией Камешковского района по программе поддержки малого и среднего предпринимательства.
«Под предлогом открытия мини-отеля и приобретения для него мебели и бытовой техники, заявитель обратился к властям с заявлением, к которому прикрепил подложные документы. После поступления средств, он представил фиктивный отчёт об использовании субсидии. Комиссии он показал арендованную мебель и бытовую технику. При этом полученные из бюджета деньги он перечислил на свой лицевой счет», - пояснили в пресс-службе прокуратуры.
Свою вину аферист не признал, но всё равно получил два года условно.
Приговор в законную силу пока не вступил.