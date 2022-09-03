Нон-фикшн литература развивает кругозор и помогает лучше ориентироваться в современных реалиях – даже если она рассказывает о прошлом. Вместе с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ ЛитРес мы выбрали 5 самых ярких новинок лета – от психологии до истории и литературоведения.

Нон-фикшнлитература развивает кругозор и помогает лучше ориентироваться в современныхреалиях – даже если она рассказывает о прошлом. Вместе с крупнейшим книжнымсервисом в России и странах СНГ мы выбрали 5 самых ярких новинок лета – отпсихологии до истории и литературоведения.Новая книга психолога Михаила Лабковскоговышла в свет всего месяц назад и уже стала бестселлером. Это не просто пособиепо воспитанию детей, а психотерапевтический практикум, который поможетразобраться в себе. Лабковский последовательно рассказывает, как человека сдетства формирует поведение значимых взрослых, каким образом ошибки родителеймогли повлиять на нас и что делать, чтобы не допустить промахов в воспитаниисобственных детей. Книга поможет снизить родительскую тревожность и совладать ссамым непоседливым ребенком. Вы найдете рекомендации на все случаи жизни: какправильно хвалить, можно ли наказывать детей, как «расшифровывать» непослушаниеи почему здоровую самооценку малыша важно заложить уже сейчас. Жаль, что этакнига не появилась раньше — must read для родителей и тех, кто планируеткогда-нибудь ими стать.Марк Мэнсон — автор мирового бестселлера«Тонкое искусство пофигизма», который помог миллионам людей начать относится кжизни чуть легче. Легкий язык, юмор и никаких наставлений — только личный опытМэнсона. Он поступает против «позитивного мышления» и считает, что каждый изнас имеет право на разочарования и неудачи. В них нет ничего страшного. Ноглавное — автор делится инструментами, которые лично ему помогли обрестидушевное спокойствие, не переживать из-за каждой мелочи, не впадать в истерикупосле ссоры с боссом или партнером, и прекратить «накручивать» себя. Книгаочень отрезвляет — большинство проблем не стоят наших нервов, и это важноосознать.Одна из лучших книг, посвященных терапиитревожного расстройства. Каждый человек сталкивается с этими состояниями:беспокойство, мыслительная «жвачка», повышенная возбудимость и тревога. Доктормедицины, психиатр и семейный психолог Бернс Д. Дэвид разработал эффективныйметод обретения душевного равновесия, основанный на приемахкогнитивно-поведенческой терапии. В этой книге вы найдете 40 техник дляснижения стресса и тревоги. С их помощью можно справиться с волнением передпубличными выступлениями, паническими атаками и даже фобиями. Автор не отрицаетнеобходимость медикаментозного лечения в некоторых случаях, однако онрекомендует сначала попытаться проработать психологические зажимы и найтипервоисточник проблем. Уделяйте практикам 10-15 минут в день — результат незаставит себя ждать.Вы наверняка знаете писательницу АлександруМаринину — еще в 1990-е она прославилась, как автор детективного цикла обАнастасии Каменской. Теперь Маринина решила сменить жанр — перед вами ее новаяработа, посвященная истории Англии. Однако эта книга совсем не похожа на классическуюисторическую литературу — автор не делает упор на датах и событиях, а простопересказывает самые яркие моменты из жизни королев и королей от ВильгельмаЗавоевателя до Елизаветы II в легком, увлекательном стиле. Вы узнаете множествоинтересных фактов о британских монархах и наверняка задумаетесь о роли однойсильной личности в истории — похоже, что саму Маринину занимает именно этатема.Интереснейшая книга литературоведа ижурналиста Павла Басинского для поклонников романа «Анна Каренина». Жаль, что вшколе нам не преподавали литературу так! Текст читается на одном дыхании: в неместь множество любопытных подробностей процесса создания романа и дворянскогобыта, культурные и социальные особенности, которые объясняют поступки имотивацию героев. Почему Вронский был так холоден к Анне? Почему Каренина несмогла полюбить собственную дочь? Можно ли считать самоубийство героиниединственным выходом, который предлагал Карениной социум? И почему едвазаметный муж Анны, Алексей Каренин, один из самых ярких героев книги? Самоеинтересное, что автор предлагает альтернативный, нестандартный взгляд нахарактеры и поведение персонажей. Книга дает возможность по-настоящему глубокоизучить творчество Толстого — оно покажется еще более великим, чем вы думали!А по специальномупромокоду вы получите книгу в подарок, а также 15% скидку практически на весьассортимент книжного сервиса!