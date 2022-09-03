3 сентября православные чтят память святого Фаддея Проповедника и вспоминают мученицу Вассу Алонскую.

3 сентября православные чтят память святого Фаддея Проповедника и вспоминают мученицу Вассу Алонскую.ИсторияВ I веке всирийском городе Едесса некий Фаддей уверовал, услышав проповедь Иоанна Крестителя в Иерусалиме. Он последовал за Иисусом и стал одним из 70 апостолов. Апостол проповедовал в Сириии Месопотамии, основал два храма в Эдессе и в Вирите. Святой продолжал странствияи обратил в веру многих жрецов и самого князя Авгаря.Васса Аллонская также была родом из Едессы,но жила на рубеже III–IV веков. Ее муж был языческим жрецом, но трехсыновей Васса вырастила христианами. Узнав о вероисповедании, судьи предалимученическим пыткам одного сына за другим. Саму же ее заключили в тюрьму и морили голодом. Васса не отреклась от верыи была казнена проконсулом Македонским.Традиции и приметыПриметы в этот день связаны с наступающей осенью. Еслипогода ясная — то еще четыре недели будет тепло. Пожелтели березы, значит ждать раннейосени.3 сентября в народном календаре — последний день сбора яблок. Плоды стоило не вытирать полотенцем, а оставить сушиться под навесом. Так, на кожуре оставался восковой налет для долгого хранения.Крестьяне в этот день собирали лен, домашние —квасили капусту.Незамужним советовали 3 сентября провести дома у окна — мимо может пройти будущий муж.Что нельзя делать 3 сентября3 сентября в народном календаре — последний день сбораяблок. Плоды стоило не вытирать полотенцем, а оставить сушиться под навесом.Так, на кожуре оставался восковой налет для долгого хранения.Нельзя слушать чужие советы и отпускать детей гулять безвзрослых.В день яблочного сбора не готовили блюд из яблок. Иначе,может случиться разлад.3 сентября не приглашают и не ходят в гости кромеродственников, а то не избежать конфликта и неприятностей.