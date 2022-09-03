Как провести эти выходные ? Очень интересное событие нельзя пропустить завтра в...

Как провести эти выходные ? Очень интересное событие нельзя пропустить завтра в Кольчугине.Впервые город приглашает на праздник «Звук металла». Для вас бесплатно откроют двери все музеи, гостей ждут интереснейшие мастер - классы по кузнечному искусству от ведущих мастеров России, спортивные игры «Мет Атлет», аттракционы, праздничный концерт и конечно, салют. Время действия - с 13 до 21 часа. Если еще не планировали выходные, приезжайте в Кольчугино.