Его итоги подвели в Дагестане. За наградами поехала моя коллега Мария Платанюк. И сегодня вместе с...

Его итоги подвели в Дагестане. За наградами поехала моя коллега Мария Платанюк. И сегодня вместе с ней давайте полюбопытствуем, вообще за какими впечатлениями стоит съездить в республику "моря, солнца и гор"?Где искать самый древний город России? В Дагестане! Дербент- в переводе- "закрытые врата". Магический город на берегах Каспия стал связующим звеном, мостом между Европой и древнейшими цивилизациями Востока. Уникальная цитадель Дербента- Нарын-кала и историческая часть города внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об истории Дербента в деталях узнают участники всероссийского фестиваля "Голос Евразии".- Спасибо организаторам за такую интересную, познавательную экскурсию. Впечатлений, конечно, осталась масса.Будем делиться. Дербент покорил. Крепость великолепная, конечно. Будем делиться.География фестиваля - от Центра России и Сибири до Хакасии, Кабардино-Балкарии и Башкирии. Десятки участников: журналисты, этнографы, культурологи, переводчики. В этом году "Голос Евразии" посвящён Году Культурного наследия России. В программе- мастер-классы, круглые столы. А одна из главных тем- роль средств массовой информации в деле сохранения культуры. Жюри фестиваля возглавил Рифат Сабитов, заместитель генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента. Рифат Сабитов подчёркивает: год от года "Голос Евразии" звучит всё более мощно.Рифат Сабитов, заместитель генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента, член жюри Всероссийского фестиваля "Голос Евразии":- Это, конечно, такой обмен мнениями между журналистами, которые приезжают. Творческие и технические новшества, секреты, которые можно применить в своей практике, но и, конечно же, востребованность языка в том субъекте Федерации, где мы вещаем. А вещаем мы с вами, если учесть все языки и наречия, на 57 языках и наречиях. Представляете! Такого нет нигде в мире, это предмет нашей гордости.В багаже Дмитрия Щугорева - он "лицо канала Россия-24" - годы прямых эфиров. Дмитрий уверен: главная ценность фестиваля - общение с коллегами со всей необъятной страны.Дмитрий Щугорев, ведущий:- Процесс творческий, многогранный очень! У тебя так получается, у людей- так. Сравни, сравни! Посмотри, пообщайся, это прямо удовольствие дичайшее.Дагестан - самый многонациональный регион Российской Федерации. В республике проживают свыше 60 народностей. И каждый бережно хранит свои традиции, историю, культуру. Этническая палитра Дагестана - истинная сокровищница. Вещание на национальных языках ведут наши коллеги- команда ГТРК "Дагестан" под руководством Луизы Гаджиевны Алихановой. Фестиваль, поддержанный руководством республики Дагестан, проходит под эгидой ВГТРК.Луиза Алиханова, директор филиала ВГТРК ГТРК "Дагестан":- Огромную благодарность Олегу Борисовичу Добродееву, нашему генеральному директору, заместителю генерального директора, руководителю регионального департамента- Сабитову Рифату Абдулвагаповичу за то, что вновь доверили нашей компании, здесь в Дагестане, в нашей республике вновь провести этот фестиваль. Замечательное мероприятие.Дагестан - это древний седой Каспий в голубой дымке, ласковое солнце, искренние, радушные люди, "горделивые горы", поющие потоки рек. Участники "Голоса Евразии" увидели и главные природные достопримечательности. Одна из них- невероятный Сулакский каньон, захватывающий дух. Название каньону дала река Сулак с её прозрачными, лазурными водами.Сулакский каньон- самый глубокий в Европе. Его глубина- почти 2 тысячи метров. Протяжённость- 53 километра. Уникальное творение природы- в 55 километрах к востоку от столицы Дагестана - Махачкалы.Брахман Газиева, главный режиссёр ГТРК "Адыгея":- Такой красоты я нигде не видела. Мне хочется пожелать большому, дружескому нам дагестанскому народу, чтобы всегда как этот большой каньон вы существовали на нашей планете земля.И здесь же, в Казбековском районе, гости смогли посетить комплекс Нохъо. Нохъо- пещера по-аварски. Впервые эти нерукотворные пещеры открыли в 80-ые годы прошлого столетия. Спустя время они стали одной из точек притяжения в Дагестане.Смотровые площадки, прекрасные горные виды и искусство канатоходцев. Всем этим могут насладиться тысячи туристов."Ты мой очаг, ты моя колыбель, Клятва моя - Дагестан..."Так о своей родине писал великий Расул Гамзатов. Церемония награждения победителей фестиваля "Голос Евразии" прошла в государственном республиканском русском театре имени Горького в Махачкале. Он находится на проспекте народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Журналистов поздравили первые лица Дагестана, представители министерств и творческих Союзов. Государственная телерадиокомпания "Владимир" завоевала сразу 2 награды. Высокую оценку получили программы проекта "Моя Россия". У фильма "Этнокультурное развитие Владимирской области" - победа в одной из главных номинаций- "За лучшую режиссёрскую работу". А фильм "Известные личности" разных национальностей завоевал специальный приз фестиваля "Голос Евразии".Мария Платанюк, журналист ГТРК "Владимир":- Побывать в Дагестане - это настоящее счастье. А получить награду и ещё вот такую прекрасную вазу- это вообще счастье в квадрате. Поздравляю всех! Это настоящий праздник. Чох саул, Дагестан!Высшие награды фестиваля уехали в разные концы страны. У ГТРК "Новосибирск" гран-при в области телевидения. Главный приз среди профессионалов радио - у ГТРК "Тула".- Еще раз благодарю. Луиза Гаджиевна, Вас особенно! Теплота Вашей души чувствовалась во всём и всегда. Спасибо, Дагестан!Но главной на фестивале стала именно атмосфера. Дружбы, добра, взаимопонимания. "Голос Евразии" сам стал Россией в миниатюре. А ещё на берегах Каспия родилась новая семья. Пара из Донецкой народной республики- гендиректор первого республиканского канала Сергей ПеляницЫн и его возлюбленная Светлана зарегистрировали свой брак в Махачкале.Мария Платанюк "Вести-Владимир".