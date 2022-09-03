В народе, по традиции, 3 сентября отмечают Василису Льняницу, названную так потому, что с этого дня...
В народе, по традиции, 3 сентября отмечают Василису Льняницу, названную так потому, что с этого дня крестьяне начинали убирать лен.
Что нельзя делать?
Не рекомендуется ходить в гости и принимать гостей, это к ссоре в своей семье.
Нельзя сорить деньгами и стричь волосы, делать причёску. Проедете день в тишине и покое - будете в полном порядке.
Нельзя слушать чужие советы, они принесут только проблемы и неурядицы. Верьте в себя!
Что можно делать?
Носить льняную одежду, она принесет счастье. Особенно, если надеть ее на важные дела.
Сон в ночь на 3 августа обязательно сбудется. Хотя это наверняка будет совсем незначительное событие.
Собрать все яблоки с деревьев, иначе на будущий год яблоня даст мало плодов.
Хороший день для поездок, дальней дороги, путешествий. Особенно путь станет удачным, если человек положит себе в карман сушёный стебель льна.
Народные приметы:
Ясно и тепло — четыре недели такая погода будет стоять.
Берёза начинает снизу желтеть — бабье лето будет долгим.
Большой урожай рябины — к дождливой осени.
Много паутины — к тёплой погоде.
Фото https://www.pxfuel.com/