Руководитель Службы внешней разведки РФ и по совместительству председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин побывал во владимирском Государственном архиве. Он выразил обеспокоенность по поводу сохранности части документов.

Руководитель Службы внешней разведки РФ и по совместительству председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин побывал во владимирском Государственном архиве. Он выразил обеспокоенность по поводу сохранности части документов.«Знаю по докладам коллег, что условия хранения документов более чем скромные, скажем так, хотя на самом деле фонды архива просто не имеют цены», - заявил Нарышкин.Руководитель переговорил с сотрудниками и пообещал найти способ исправить ситуацию. Сопровождавший председателя РИО Александр Авдеев подтвердил, что в архиве хранятся уникальные экспонаты. Кроме того, врио губернатора Владимирской области обратил внимание на сохранность самого здания архива, которое является памятником архитектуры.Также Сергей Нарышкин в преддверии тысячелетия Суздаля предложил начать масштабную деятельность по историческому просвещению. Владимирская область, по его мнению, обладает в этом отношении большим потенциалом.