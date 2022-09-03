На юбилей приглашает сегодня МЮД Суздальского района, это еще одно негласное название поселка...

На юбилей приглашает сегодня МЮД Суздальского района, это еще одно негласное название поселка Садовый в честь местного СПК. Поселку - 90-лет.К празднику жители подготовились основательно, даже разработали собственный сельский мерч и придумали свой слоган - "Люди в Мюде".- Его мы уже видим на футболке Анны Кошелюк работника Дома Культуры. Анна, с праздником, что в программе?Анна Кошелюк работник Дома Культуры п. Садовый. Смотрим и слушаем!