Прокуратурой Петушинского района проведена проверка в сфере обеспечения земельных участков,...

Прокуратурой Петушинского района проведена проверка в сфере обеспечения земельных участков, предоставленных многодетным семьям, инженерной инфраструктурой.По результатам проверки нарушения выявлены в деятельности администрации. Установлено, что в 2019 году администрацией г. Петушки многодетной семье бесплатно в общую долевую собственность предоставлен земельный участок. Вместе с тем, предоставленный участок не обеспечен инженерной инфраструктурой, а именно, отсутствует газоснабжение, водоснабжение, водоотведение.Таким образом, семье не обеспечена возможность ведения строительства и беспрепятственного подключения возводимого жилого дома к инженерно-техническим сетям и получения соответствующих услуг надлежащего качества и объема, необходимых для нормальной жизнедеятельности.В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой в Петушинский районный суд в интересах многодетной семьи направлено соответствующее исковое заявление. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры района.Фото: https://www.pxfuel.com/