Прокуратура Меленковского района добивается устранения нарушений при организации деятельности по...

Прокуратура Меленковского района добивается устранения нарушений при организации деятельности по продаже лекарственных препаратов в фельдшерско-акушерских пунктах.Прокуратурой Меленковского района проведена проверка соблюдения законодательства о здравоохранении. Установлено, что деятельность по оказанию первичной медико-санитарной помощи на территории Меленковского района осуществляется ГБУЗ ВО «Меленковская ЦРБ» через фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, входящие в структуру медицинского учреждения. Медицинским учреждением оформлена лицензия на осуществление деятельности по розничной торговле лекарственными препаратами для медицинского применения, в том числе, в фельдшерско-акушерском пункте, расположенном в с. Илькино.Исковые требования прокурора судом удовлетворены, исполнение решения находится на контроле прокуратуры.Фото: https://www.pxfuel.com/