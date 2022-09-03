Эксперт в сфере финансов ответил, насколько криптовалюта является надежным инструментом для инвестиций

Эксперт в сфере финансов ответил, насколько криптовалюта является надежным инструментом для инвестицийВ последнее время все большую популярность набирает криптовалюта. Если говорить простым языком, то это цифровые деньги. Все чаще народ вкладывается криптовалюту, желая заработать. О том, насколько это надежный инструмент для инвестиции, рассказал бизнесмен Игорь Антонов.По мнению предпринимателя, за цифровой валюте стоит будущее, причем оно уже наступило. "Сегодня, ввиду ситуаций, которые происходят в мире. Санкции против нашей страны и многое другое – все это отражается на всех финансовых рынках и на криптовалюте в том числе", – говорит Антонов. Он также отметил, что большой ее плюс в том, что это тот инструмент, которым пользуются и будут пользоваться представители всех сфер: как предприниматели, так даже правительство."Это возможность создавать разные продукты, возможность применять ее как платежную систему, возможность инвестировать", – заявляет бизнесмен. Предприниматель убежден, что до тех пор, пока криптовалюту не выведут на государственный уровень и не приравняют к банковским платежным системам, на ней можно будет хорошо зарабатывать. "Криптовалюта не утратила свою ценность. В нее можно инвестировать, ее можно продавать, и она будет только развиваться", – утверждает Антонов.Кроме того, он посоветовал людям разобраться в этой теме, поскольку те, кто разбирается в криптовалюте, смогут не только сохранить, но и приумножить деньги. Так что, по мнению бизнесмена, инвестировать в криптовалюту не только можно, но и нужно.