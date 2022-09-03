Торжества начались с флешмоба в исполнении творческих коллективов на Площади воинской славы, где горожанам вручили награды за патриотическое воспитание молодёжи.

Сегодня Ковров отмечает 244-ый День своего рождения. Торжества начались с флешмоба в исполнении творческих коллективов на Площади воинской славы, где горожанам вручили награды за патриотическое воспитание молодёжи., - поздравили город-оружейников в администрации Владимирской области.Для жителей подготовлена разнообразная праздничная программа: мастер-классы, выставки, выступления артистов. В конце дня ковровчан ждёт концерт ViVa la rock. В 22 часа в Коврове запустят фейерверк.