3 сентября Коврову исполняется 244 года со дня присвоения ему статуса города. Программа...

3 сентября Коврову исполняется 244 года со дня присвоения ему статуса города.Программа празднования обширна - от детских праздников, тест-драйва автомобилей и выступлений приглашенных звезд вроде «Рондо» и «Фабрики» до «Национального квартала», ремесленной ярмарки и салюта. Праздничные торжества начнутся на площади Воинской славы. Здесь состоится флешмоб и пройдет памятное мероприятие с возложением цветов.Не пропустите, торжественное открытие на площади Воинской славы.