В прошлом году на ремонт выделили более 84 млн рублей.

В посёлке Вольгинский из-за недобросовестного подрядчика старт учебного года в лицее затянулся на неделю. Из-за затягивания ремонта в прошлом году 800 учащихся перевели на дистант и в здания детсада и Дома культуры. Сейчас работы завершены. Вскоре ребята вернутся за парты в родное здание.В прошлом году на ремонт выделили более 84 млн рублей. Торги выиграла компания «ПСК». Сдать объект должны были в декабре. Но к марту 2022 года фирма выполнила лишь 10% от запланированного объёма. Договор со строителями расторгли, а в учреждении сменился руководитель.Устранять недоделки принялась компания «Виту Проект», которая приступила к исполнению контракта 1 июня. На сей раз общественники из Народного фронта жёстко контролировали ход работ.Сейчас полностью выполнен ремонт входной группы, санузлов, полов, дверей, стен. Завершена чистовая отделка помещений, покраска, укладка линолеума. Отделка производилась на площади более шести тысяч «квадратов», Перед 1 сентября состоялось родительское собрание, на котором решено перенести начало учебного года на неделю позже, ведь в коридорах ещё пахнет свежей краской.Добавим, что местные власти обещают закупить в 18 классов новую мебель и обновить интерактивное оборудование. В 2022 году в образовательное учреждение поступили 86 первоклассников.