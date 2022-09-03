В Вязниках скончалась женщина, впавшая в кому после ДТП у автовокзала. Авария произошла 28 августа, когда машина сбила переходящую дорогу жительницу города.Она несколько дней пролежала в ..

В Вязниках скончалась женщина, впавшая в кому после ДТП у автовокзала. Авария произошла 28 августа, когда машина сбила переходящую дорогу жительницу города.Она несколько дней пролежала в тяжелом состоянии в реанимации. По данным родственников, у сбитой таксистом женщины диагностировали перелом рёбер и черепа, а также повреждение внутренних органов. У умершей остался 19-летний сын-инвалид.С погибшей простились в Толмачевской церкви.