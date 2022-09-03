В Камчатке группа туристов из 12 человек сорвалась при восхождении на вулкан «Ключевская сопка»: пятеро погибли, остальные пострадали. Среди них был житель Владимирской области, сообщили в

В Камчатке группа туристов из 12 человек сорвалась при восхождении на вулкан «Ключевская сопка»: пятеро погибли, остальные пострадали. Среди них был житель Владимирской области, сообщили в прокуратуре Камчатского края. На данный момент неизвестно, есть ли владимирец в числе погибших туристов. По поручению региональной прокуратуры организована проверка обстоятельств происшествия. По предварительной информации, в группе из 12