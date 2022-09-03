Владельцы машин намерены идти в суд.

В центре Владимира рухнувшее дерево повредило две иномарки. По словам очевидцев, ЧП произошло 2 сентября на улице Садовой.Липа упала на «Киа» и «Тойоту». У корейца оторвало боковое зеркало, помята крыша, капот, фары, кузов исцарапан.Причиной происшествия стал сильный ветер. Местные жители отмечают, что не единожды просили управляющую компанию спилить дерево, но так и не добились результата.Теперь владельцы машин намерены подать иск в суд. По оценке хозяина Kia Cerato, ремонт может обойтись в сумму до 500 тысяч рублей.