Пресс-служба Главного управления МЧС по Владимирской области сообщает о пожаре, произошедшем...
Пресс-служба Главного управления МЧС по Владимирской области сообщает о пожаре, произошедшем сегодня днём в микрорайоне Коммунар.
Как оказалось, загорелась баня. Для локализации возгорания на место происшествия в срочном порядке были направлены 4 единицы спецтехники и 16 огнеборцев. Чёткими и слаженными действиями спасателям удалось потушить пожар, площадь которого составила 150 квадратных метров. К счастью, обошлось без погибших.
В настоящий момент причина произошедшего устанавливается.
Фото: https://33.mchs.gov.ru/