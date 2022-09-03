Пресс-служба Главного управления МЧС по Владимирской области сообщает о пожаре, произошедшем...

Пресс-служба Главного управления МЧС по Владимирской области сообщает о пожаре, произошедшем сегодня днём в микрорайоне Коммунар.Как оказалось, загорелась баня. Для локализации возгорания на место происшествия в срочном порядке были направлены 4 единицы спецтехники и 16 огнеборцев. Чёткими и слаженными действиями спасателям удалось потушить пожар, площадь которого составила 150 квадратных метров. К счастью, обошлось без погибших.В настоящий момент причина произошедшего устанавливается.Фото: https://33.mchs.gov.ru/