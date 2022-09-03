Федеральная служба судебных приставов по Владимирской области сообщает, что в работе ведомства...

Федеральная служба судебных приставов по Владимирской области сообщает, что в работе ведомства находилось исполнительное производство в отношении физического лица. Мужчину обязали снести здание автомойки на улице Михайловской города Владимира в районе дома №16.Гражданин привлечен к административной ответственности за неисполнение обязательств. Также 64-летнего мужчину временно ограничили в праве на выезд из Российской Федерации. Кроме того с правонарушителя взыскан исполнительный сбор.Благодаря данным мерам ФССП удалось добиться сноса незаконной постройки.фото: https://www.pxfuel.com/