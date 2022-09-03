Во Владимире диагноз подтвердился у 100 человек.

Во Владимирской области на 3 сентября выявлено 357 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 100 человек. Ещё 53 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 23 - в Ковровском, 18 - в Петушинском, 15 - в Кольчугинском, 22 - в Александровском, 14 - в Юрьев-Польском, 52 - в Гусь-Хрустальном, 1 - в Судогодском, 2 - в Собинском, 6 - в Камешковском, 7 - в Гороховецком, 14 - в Меленковском, 12 - в Вязниковском, 13 - в Суздальском и 2 - в Селивановском районах, а также 3 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 157653 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 42699 заболевших во Владимире, 18496 - в Ковровском районе и 17274 - в округе Муром.