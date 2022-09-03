Региональное управление Россельхознадзора сообщает о пресечении незаконных действий юридического...

Региональное управление Россельхознадзора сообщает о пресечении незаконных действий юридического лица в области производства молочной продукции.В августе неназванное молокоперерабатывающее предприятие изготовило молочной продукции в объёме 12 879 килограмм из 2 835 литров чистого молока. Это является нарушением баланса объемов сырья и выпускаемой продукции.Товар успел поступить в различные магазины Владимирской области. К сожалению, отследить его движение по торговым сетям сейчас уже невозможно. Юридическому лицу было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований производства пищевой продукции.Фото: https://www.pxfuel.com/