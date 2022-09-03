На территории региона за прошедшие сутки 3 сентября лабораторно подтверждено 357 случаев...

На территории региона за прошедшие сутки 3 сентября лабораторно подтверждено 357 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.100 сл. в г.Владимире,53 сл. в Муромском,23 сл. в Ковровском,18 сл. в Петушинском,15 сл. в Кольчугинском,22 сл. в Александровском,14 сл. в Юрьев-Польском,52 сл. в Гусь-Хрустальном,1 сл. в Судогодском,2 сл. в Собинском,3 сл. в г. Радужный,0 сл. в Киржачском,6 сл. в Камешковском,7 сл. в Гороховецком,14 сл. в Меленковском,12 сл. в Вязниковском,13 сл. в Суздальском,2 сл. в СеливановскомВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 157 653 случая заболевания.