На территории региона за прошедшие сутки 3 сентября лабораторно подтверждено 357 случаев...
На территории региона за прошедшие сутки 3 сентября лабораторно подтверждено 357 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
100 сл. в г.Владимире,
53 сл. в Муромском,
23 сл. в Ковровском,
18 сл. в Петушинском,
15 сл. в Кольчугинском,
22 сл. в Александровском,
14 сл. в Юрьев-Польском,
52 сл. в Гусь-Хрустальном,
1 сл. в Судогодском,
2 сл. в Собинском,
3 сл. в г. Радужный,
0 сл. в Киржачском,
6 сл. в Камешковском,
7 сл. в Гороховецком,
14 сл. в Меленковском,
12 сл. в Вязниковском,
13 сл. в Суздальском,
2 сл. в Селивановском
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 157 653 случая заболевания.