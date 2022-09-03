Затянувшийся ремонт лицея задержал начало учебного года для владимирских студентов. Несмотря на...

Затянувшийся ремонт лицея задержал начало учебного года для владимирских студентов.Несмотря на то, что капремонт в лицее имени Бакулова в поселке Вольгинский шел ударными темпами после смены подрядчика, 1 сентября студенты так и не сели за парты в обновленных классах. Хоть подрядчик и направил на объект максимальное количество рабочих – 80 человек, которые занимались отделкой помещений в две смены, - студенты не смогут учиться из-за стойкого запаха краски в помещениях.В лицее полностью завершен ремонт входной группы, санузлов, полов, дверей стен, сделана чистовая отделка помещений и их покраска, уложен линолеум. Отделка производилась на площади более 6 тысяч квадратных метров.Фото: https://www.pxfuel.com/