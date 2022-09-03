Во Владимирской области проходит еще одно голосование. Региональный департамент лесного хозяйства...

Во Владимирской области проходит еще одно голосование. Региональный департамент лесного хозяйства предлагает выбрать наиболее полюбившееся место для отдыха в лесу. Однако, до народного голосования допущены не все опушки и проталинки, а лишь лесничества, которым арендаторы помогают в строительстве беседок и лавочек.Для того, чтобы принять участие в конкурсе, лесникам было необходимо с начала июля до конца августа привести в порядок часть своей территории, где могли бы совершить привал люди. Фотографии мест нужно было присылать в деплесхоз, а он уже размещал их у себя на официальных Интернет-ресурсах.Со всеми "конкурсантами" можно ознакомиться на страничке департамента в соцсети VK и там же сделать выбор. Отдать свой голос можно вплоть до 15 сентября, а 17 сентября состоится подведение итогов голосования.Фото: https://www.pxfuel.com/