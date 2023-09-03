Александр Ремига проверил ход строительных работ на туристических объектах к 1000-летию...

Александр Ремига проверил ход строительных работ на туристических объектах к 1000-летию Суздаля.Первый заместитель губернатора Владимирской области Александр Ремига проинспектировал ход строительно-реставрационных работ на туристических объектах к 1000-летию Суздаля, об этом сообщается в его телеграм-канале."Ремонтные работы проводятся на улицах Кремлевской, Варганова, Старой, Теремки, Виноградова, в Торговых рядах Суздаля, так же будет реконструирован мост на Слободской", - добавил замгубернатора.Фото, видео: официальный телеграм-канал Александра Ремиги