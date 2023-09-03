Что нам несет первая неделя осени? Астролог Лилия Любимова поможет разобраться.

Что нам несет первая неделя осени? Астролог Лилия Любимова поможет разобраться.Набрать всего и побольше: курсов, книг, учебных программ, обязательств; раздать другим и себе ворох обещаний; написать план на осень из восьми страниц… И потерять ко всей этой махине интерес. К такому безобразию подталкивает нас не слишком ловкий Юпитер. Берегитесь его!4 сентября Юпитер пополнит список ретро планет – их снова станет шесть. Это очень много. Не обращать внимание на такой фактор не получится. Ретроградные планеты перенаправляют энергию вовнутрь, создают препятствия для легкого полета. И помогают разобраться, переосмыслить, понять «что это было».Ретро Юпитер до самого Нового года будет мешать тем, кто захочет что-то зарегистрировать, получить документ, подать в суд. С такими делами придется или подождать, или быть готовыми к тому, что с первого раза не все получится. А еще вам может расхотеться.В то же время ретроградные планеты могут принести нам плоды подзабытых трудов. Когда-то постарались, вложились, – и вот, наконец, получили отдачу. 8 сентября будет как раз таким днем, когда за былые заслуги можно многое получить. Главное – заметить возможность, не постесняться напомнить о себе, предложить, взять!Выходные тоже выглядит весьма оптимистично. Суббота похожа на бабушкин день рождения: может быть много всего вкусного, доброго, уютного, теплого. А воскресенье позволит помечтать, подольше поваляться в теплой постельке, послушать любимые треки или подкасты, посмотреть сериалы. И никуда не спешить!ОвенВсе внимание на деньги: сейчас их можно будет заработать не таким уж сложным и трудозатратным путем. Смотрите по сторонам, ищите предложения и шансы. В пятницу можно просить повышения зарплаты, поднимать цены на свои услуги, если вы заранее создали для этого все предпосылки.ТелецЮпитер в вашем знаке пятится назад и встречается с Солнцем – второй раз за последнее время. Первый был в 10-х числах августа, и вам нужно вспомнить, чем тогда все закончилось или что началось. На этой неделе будет продолжение. Вы сможете получить если не прямую выгоду, то хотя бы косвенную.БлизнецыВ четверг Луна в вашем знаке встанет в позу и не захочет никому уступать, даже самому Солнцу. В вас тоже может вселиться дух противоречия и борьбы за свои права. Смотрите по ситуации – если это уместно, то почему бы и нет? Разберитесь с тем, что дискомфортно, вы не обязаны это терпеть.РакСуббота – лучший день недели для Раков: Луна в вашем знаке будет поддержана Солнцем и Юпитером. Благостная картина! Все как вы любите: домашняя обстановка, добрые отношения с окружающими, приятные неспешные занятия. Ради этого можно в течение недели потрудиться, выложиться на все 100.ЛевПраздник на улице Львов: Венера в вашем знаке потихоньку набирает скорость, развязывая узлы противоречий и обид. Вы снова расцветаете, возвращаете себе то, чем пришлось пожертвовать. Ваши глаза снова горят, губы улыбаются, а ноги сами ведут туда, где вам весело и приятно находиться.ДеваСолнце в вашем знаке избавилось от давления Сатурна и теперь получает поддержку от ретро Юпитера. Начальство вспомнит ваши заслуги, коллеги оценят вашу помощь, а члены семьи заметят, как много вы делаете. Впереди хорошая неделя, если только вы сами не взвалите на себя неподъемную ношу дел.ВесыМарс продолжает бороздить ваш знак, нежно посматривая на Венеру: в субботу между ними пробежит приятная искорка. Вы можете заметить ее в потеплевших отношениях с кем-то значимым, в хорошем настроении, в подросшей уверенности в себе. Уделяйте больше времени личному, а не общему.СкорпионДеловая встреча, романтическое знакомство, предложение руки и сердца, важный разговор с напарником – что-то изменится в ваших партнерских отношениях. Скорее всего, речь о том, что уже когда-то начиналось, но было отложено. Вы можете вернуться к отношениям, которые были прерваны.СтрелецВаша главная планета Юпитер начала двигаться попятно, а вместе с ней изменят направление ваши планы, желания. Не идите против течения, согласитесь с тем, что многое не мешало бы пересмотреть. Спешить вам некуда, да и не получится. Так что погружайтесь в поток и постарайтесь его почувствовать.КозерогСолнце и Юпитер в земных знаках на этой неделе вступают в контакт, что не пройдет для Козерогов незамеченным. Вы обязательно выиграете от этого влияния: улучшите свои позиции на работе, добьетесь успеха в творчестве или учебе, получите радостные новости от детей или долгожданные слова от любимых.ВодолейНе можете собраться с мыслями? И не надо. Поживите немного так, без курса. Занимайтесь здоровьем, делайте что-то полезное для семьи, помогайте себе и другим перестроиться на осенний режим. Если в отношениях накопились проблемы – бросьте все и займитесь ими. Нужна помощь? Просите!РыбыПерепалка между вашим Сатурном и Солнцем закончилась, и вы можете вздохнуть спокойно, расслабиться, и заняться чем-то приятным. Прежде всего, разберитесь со своим питанием и нагрузкой. Проследите, достаточно ли спите, купите витамины и что-нибудь приятное для себя, типа милой теплой пижамы.