Роскошная
кинозвезда поделилась кулинарным изобретением. В арсенале Софи Лорен много полезных
блюд с необычным составом.
Роскошная
кинозвезда поделилась кулинарным изобретением. В арсенале Софи Лорен много полезных
блюд с необычным составом.
Итальянская актриса за свою жизнь попробовала бесчисленное
разнообразие вкусной еды, а один овощной рецепт так полюбился ей, что теперь об
этом знают люди по всему миру. Сохранять фигуру стройной, настроение бодрым, а
желудок сытым Софи Лорен помогают баклажаны пармиджано.
Звезда готовит аппетитное кушанье много лет, и каждый раз
оно удается на славу. Попробуем повторить за звездой Голливуда! В этом сезоне
блюдо прекрасно подойдет к семейному столу. Берем на заметку рецепт Софи Лорен.
Ингредиенты
Баклажаны – 1 кг,
Репчатый лук – 1 штука,
Томатная паста или пюре – 700 граммов,
Сыр пармезан – 20 граммов,
Сыр моцарелла – 200 граммов,
Растительное масло –
200 мл,
Мука – 150 граммов.
Соль и свежая зелень
– по вкусу.
Как готовить баклажаны пармиджано
Сначала нужно хорошенько помыть наши темно-фиолетовые плоды,
а затем нарезать их кружочками. Ширина каждого ломтика баклажана – примерно
полтора см. Следом погружаем их в холодную воду с щепоткой соли на полчаса, чтобы не
были горькими.
Затем по мере высыхания кружочки обваливаем в муке и жарим с обеих сторон. Параллельно готовим соус, как предлагает Софи Лорен. Для
него режем луковицу кубиками и обжариваем их на отдельной сковородке, туда же
выливаем томатную пасту или пюре, по желанию солим и тушим несколько минут.
Смазываем маслом посуду для запекания. Кладем в нее наши
измельченные баклажаны, которые так любит Софи Лорен, заливаем их соусом и
посыпаем тертым сыром разных сортов.
Ставим емкость в разогретую до 180 градусов духовку
примерно на 30 минут. Готовое блюдо из баклажанов украшаем зеленью и накрываем стол.
Приятного аппетита! Рецепт Софи Лорен к вашим услугам!