Роскошная кинозвезда поделилась кулинарным изобретением. В арсенале Софи Лорен много полезных блюд с необычным составом.

Роскошнаякинозвезда поделилась кулинарным изобретением. В арсенале Софи Лорен много полезныхблюд с необычным составом.Итальянская актриса за свою жизнь попробовала бесчисленноеразнообразие вкусной еды, а один овощной рецепт так полюбился ей, что теперь обэтом знают люди по всему миру. Сохранять фигуру стройной, настроение бодрым, ажелудок сытым Софи Лорен помогают баклажаны пармиджано.Звезда готовит аппетитное кушанье много лет, и каждый разоно удается на славу. Попробуем повторить за звездой Голливуда! В этом сезонеблюдо прекрасно подойдет к семейному столу. Берем на заметку рецепт Софи Лорен.ИнгредиентыБаклажаны – 1 кг,Репчатый лук – 1 штука,Томатная паста или пюре – 700 граммов,Сыр пармезан – 20 граммов,Сыр моцарелла – 200 граммов,Растительное масло –200 мл,Мука – 150 граммов.Соль и свежая зелень– по вкусу.Как готовить баклажаны пармиджаноСначала нужно хорошенько помыть наши темно-фиолетовые плоды,а затем нарезать их кружочками. Ширина каждого ломтика баклажана – примернополтора см. Следом погружаем их в холодную воду с щепоткой соли на полчаса, чтобы небыли горькими.Затем по мере высыхания кружочки обваливаем в муке и жарим с обеих сторон. Параллельно готовим соус, как предлагает Софи Лорен. Длянего режем луковицу кубиками и обжариваем их на отдельной сковородке, туда жевыливаем томатную пасту или пюре, по желанию солим и тушим несколько минут.Смазываем маслом посуду для запекания. Кладем в нее нашиизмельченные баклажаны, которые так любит Софи Лорен, заливаем их соусом ипосыпаем тертым сыром разных сортов.Ставим емкость в разогретую до 180 градусов духовкупримерно на 30 минут. Готовое блюдо из баклажанов украшаем зеленью и накрываем стол.Приятного аппетита! Рецепт Софи Лорен к вашим услугам!