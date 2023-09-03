Накануне появилось сообщение о смерти Алексея Янина.

Накануне появилось сообщение о смерти Алексея Янина.Печальная новость появилась на сайте РАМТа, в котором артист служил в начале нулевых. Однако, как оказалось, известие о смерти популярного актера оказалось ошибкой.Супруга Алексея Янина выступила с опровержением. Дарья со вчерашнего утра пыталась узнать подробности смерти мужа. Она обрывала телефон больницы им. Склифософского, чтобы выяснить, что на самом деле произошло и когда она сможет забрать тело супруга. В попытках прояснить ситуацию Дарья Янина провела 17 часов!В итоге женщина смогла дозвониться до главного врача, который сообщил, что ее муж жив, хоть и находится в тяжелом состоянии, в коме. "Новость, которую мы получили утром от представителей НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, оказалась ошибкой", – рассказала Дарья Янина.Но кто же виноват в дезинформации? Это еще предстоит выяснить.Напомним, Алексей Янин стал известен после выхода на экраны сериалов "Куб", "Сильнее судьбы", "Дочки-матери". Актера ждало большое творческое будущее, счастливая семейная жизнь, но... все изменилось после инсульта.Восемь лет назад после апоплексический удара мужчина практически не говорит и не двигается. Семья делает все, чтобы реабилитировать артиста, а он мужественно борется с последствиями болезни. 1 сентября Алексею Янину стало плохо, его увезли в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.