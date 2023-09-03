Как во Владимирской области оплатить учебу ребенка в ВУЗе материнским капиталом? Направить...

Как во Владимирской области оплатить учебу ребенка в ВУЗе материнским капиталом?Направить материнский капитал на образование любого из детей можно, когда ребенку, в связи с рождением которого выдан сертификат, исполнится три года. Исключение составляет дошкольное образование – по этому направлению материнским капиталом можно распорядиться сразу после рождения ребенка, который дает право на сертификат, сообщает Социальный фонд России.Сделать это можно только при следующих условиях:— ВУЗ должен находиться на территории РФ и иметь лицензию— Ребенку, на которого получен материнский капитал, должно исполниться 3 года— На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 летЗаявление о распоряжении материнским капиталом можно подать в любой территориальный орган Социального Фонда России независимо от места жительства (пребывания) или фактического проживания лично, через личный кабинет на портале Госуслуг или в МФЦ.Фото freepik.com