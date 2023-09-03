Костры рябин и железные кони: владимирские байкеры сняли романтичный клип на песню «3...

Костры рябин и железные кони: владимирские байкеры сняли романтичный клип на песню «3 сентября»Участие в съёмках приняли десятки байкеров. Как рассказала автор идеи Лина Слуг, мысль снять свой собственный ролик на эту композицию пришла случайно. По словам Лины, каждый год в начале сентября эта мелодия- о любви и расставании- звучит в голове, и в этот раз ее решили визуализировать.Клип «3 сентября» стал результатом работы большой команды. Но все с удовольствием включились в процесс, выбирая площадки, реквизит, работая в кадре. В объективе владимирских создателей клипа «3сентября»- цитаты из песни, знаковые площадки областной столицы- от оборонительного вала возле Золотых ворот и Театральной площади до смотровой площадки возле Успенского собора. Именно на ней создатели клипа продемонстрировали собственные вокальные способности с портретами Михаила Шуфутинского и ветками рябины в руках.И конечно, в кадре- романтика вечерних и ночных дорог Владимира, а также железные кони и их владельцы. По словам владимирских байкеров, они хотели снять веселый и душевный ролик. Создатели клипа очень надеются, что их творчество понравится землякам. На вопрос «Слушают ли байкеры Шуфутинского в обычной жизни?», сами рыцари ночных дорог отвечают: «Нет».