Герб города Владимира c изображением венценосного льва на время торжеств установили на Соборной...

Герб города Владимира c изображением венценосного льва на время торжеств установили на Соборной площади. Позже в мэрии определят место постоянной «прописки» этой инсталляции. Как шла работа над гербом в подарок городу Владимиру в честь дня его рождения, Анастасия Фоменкорассказала ГТРК «Владимир».- Размер герба ручной работы 2 с половиной на 2 с половиной метра. Глубина- 250 миллиметров. Мастер использовала металл, молочный поликарбонат, плёнку oracal и светодиодные модули.Герб города Владимира окрашен чёрной матовой кузнечной краской. Аутентики добавляет золотая патина. По словам Анастасии Фоменко, главным для нее во время создания графического контура из металла стал творческий подход. Масштабный герб арт-мастер по металлу Анастасия Фоменко изготавливала в течение месяца. Абсолютно все детали- творение женских рук. По словам Анастасии, к мужской помощи пришлось прибегнуть только в процессе сборки, так как вес конструкции постоянно увеличивался.Анастасия Фоменко- уроженка города Владимира. Герб ручной работы стал для нее «осязаемым» признанием в любви родному городу- древней столице Северо-Восточной Руси. По словам Анастасии, роль сыграл и пример супруга. Муж Анастасии – Леонид Фоменко- многое сделал для развития Владимира, долгое время он был депутатом, трудился на муниципальных должностях, работал в администрации Октябрьского района (был заместителем главы). Анастасия подчёркивает: в память о супруге решила «не оставать» и внести свой вклад.Анастасия Фоменко- дизайнер, занималась цветочным бизнесом, а апреле этого года, по собственному признанию, решила кардинально сменить сферу деятельности. Так в ее жизни возникла работа с металлом. Многие знакомые Анастасии Фоменко удивляются и до сих пор не верят, что этот материал покорился хрупкой девушке.Подарок Анастасии родному городу Владимиру в полном смысле – эксклюзив. Прежде подобных гербов на улицах и площадях Владимира не было. Возможно, место, которое он займет постоянной основе, власти Владимира определят вместе с жителями. Герб работы Анастасии Фоменко высотой в 2 с половиной метра уже бьёт рекорды по фотографированию. Соцсети наполнены фотографиями владимирцев с новым арт-объектом.