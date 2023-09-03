На четырех улицах Владимира полностью отключат газ Администрация города уведомляет владимирцев о...

На четырех улицах Владимира полностью отключат газАдминистрация города уведомляет владимирцев о полной остановке подачи газа в связи с производством работ по адресам:ул. Егорова д. 10А — 4 сентября с 9.00 до 16.00;ул. Верхняя Дуброва д. 10А — 5 сентября с 9.00 до 16.00;ул. Юбилейная д. 15, 16Б - 5 сентября с 9.00 до 16.00;Суздальский пр-т д.8, д.11Б — 6 сентября с 9.00 до 16.00.Фото pxfuel.com